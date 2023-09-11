Вашингтон, 12 сентября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают получить одобрение на поставку США ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

Ассамблея состоится в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Киев хочет получить положительное решение Белого дома по поставкам ракет к моменту приземления самолёта президента Украины Владимира Зеленского в американском аэропорту. Источники издания отметили, что киевские власти пытаются продавить это решение.

В Генеральной Ассамблее ООН также запланировано участие президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, а также GMLRS с кассетными бомбами.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты Америки не торопятся с принятием решения по поставкам ВСУ ракет дальнего действия ATACMS.