Вашингтон, 15 сентября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут встречу 21 сентября, сообщили 15 сентября в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Встреча пройдёт в Белом доме.

«Президент Байден вернётся в Вашингтон, чтобы принять Зеленского здесь, в Белом доме, в четверг», — рассказал о планах американского лидера его советник по вопросам национальноц безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, на следующей неделе, 18–24 сентября, Вашингтон объявит о новых поставках оружия для ВСУ, добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Украины просили Вашингтон о встрече Байдена с Зеленским, выражая пожелание, чтобы она состоялась до заседания Генассамблеи ООН (пойдёт 19–26 сентября). Предполагается, что на этой встрече Байден может объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ракетные системы ATACMS.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что даже если Вашингтон решат поставить ВСУ ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить. Система ATACMS окажется под ударом противоракетного оружия РФ, которое перехватит ракеты до того, как они достигнут цели, заявил Риттер. Это вооружение, как и всё ранее поставленное Киеву западными странами, не поможет ВСУ, добавил эксперт.

Власти США отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ всё более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта, отметил в сентябре 2023 года профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс. Если на первом этапе конфликта Вашингтон не передавал Киеву некоторые виды вооружений из опасения эскалации, то позже были переданы и системы ПВО Patriot, и танки Abrams, и кассетные боеприпасы, а в ближайшее время могут быть отправлены истребители F-16 и ракетные системы ATACMS, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на массовые поставки западного оружия, ВСУ не достигают успехов в своих попытках контрнаступления и только теряют огромное количество военнослужащих и техники. Главное, что беспокоит Москву — отсутствие у Запада ограничений на поставки на Украину всё новых видов вооружения, добавил президент.