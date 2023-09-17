Москва, 17 сентября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы дополнительных поставок российского зерна в Северную Корею, сообщил 17 сентября министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына. За 6 дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. Хочу сказать, что Ким Чен Ын был очень заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям. Многое обсудили за это время», — написал Козлов в своём Telegram-канале.

Ключевыми темами для обсуждения, помимо дополнительных поставок зерна, были вопросы возобновления регулярного авиасообщения, строительство автомобильного моста через реку Туманная, повышение квоты для северокорейских студентов в вузах России и новые культурные обмены двух стран, рассказал министр.

В ноябре 2023 года в Пхеньяне будет проведено заседание межправительственной комиссии РФ — КНДР, этот механизм поможет развитию взаимодействия и укреплению добрососедских отношений двух стран, добавил Козлов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 сентября Ким Чен Ын завершил свой шестидневный визит в Россию. В ходе переговоров президента России Владимира Путина с северокорейским лидером обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военной и космической сферах, а также в сферах медицины и образования. Путин и Ким Чен Ын побывали на космодроме Восточный.

Также Ким Чен Ын провёл переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Северокорейскому лидеру показали стратегическую авиацию России и ракетные комплексы «Кинжал», он побывал на фрегате «Маршал Шапошников». Также Шойгу провёл для Ким Чен Ына обед в армейской палатке.

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Кроме того, во время пребывания во Владивостоке Ким Чен Ын выразил желание сходить в театр и посмотрел балет «Спящая красавица». Также он побывал на острове Русский, осмотрел кампусы Дальневосточного федерального университета, пообщался с северокорейскими студентами и посетил океанариум.