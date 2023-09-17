Москва, 17 сентября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Приморский океанариум с огромной честью принял лидера КНДР Ким Чен Ына, его руководство надеется, что гостю понравился комплекс. Об этом сообщила директор учреждения Ольга Шевченко.

Юрий Смитюк/ТАСС

В ходе посещения океанариума 17 сентября северокорейский лидер посмотрел представление морских млекопитающих: морского котика, афалин, белух и моржа Миши. Сотрудники учреждения провели экскурсию по экспозиции.

«Приморский океанариум с огромной честью принял в своих стенах такого важного гостя», — приводит РИА Новости слова Шевченко.

По её словам, комплекс гордится тем, что это научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня.

«Надеемся, что лидеру КНДР понравился наш комплекс, поскольку он является лучшим в России и одним из самых лучших в мире, и это также единственный океанариум в стране, который входит в систему Министерства высшего образования и науки», — отметила директор комплекса.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР 17 сентября посетил кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Северокорейского лидера в университете встретили ректор ДВФУ Борис Коробец, губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с северокорейскими студентами Дальневосточного федерального университета.

Председателю государственных дел Северной Кореи провели экскурсию по территории университета, в котором обучаются 43 студента из КНДР. Он побывал на выставке «Улица Дальнего Востока», на которой регионы ДФО представили свои павильоны к Восточному экономическому форуму. Александр Козлов подарил Ким Чен Ыну картину с рельефным изображением острова Русский.

Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России. Очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.

Лидер КНДР посмотрел постановку балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра. Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын доволен своим визитом в Россию, в частности на Дальний Восток.