Шебекино, Белгородская область, 16 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий. Об этом поздним вечером 16 сентября в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

Глава региона уточнил, что пострадавшему не потребовалась госпитализация, раны обработали на месте.

Помимо повреждений складского цеха, осколками повредило три автомобиля, две фуры и газель.

На месте инцидента работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике в больнице от ран скончалась женщина, которая пострадала при обстреле ВСУ Горловки в субботу, 16 сентября.

ВСУ 16 сентября обстреляли село Плехово в Курской области, от осколочного ранения один человек погиб на месте.

ВСУ атаковали село Долгое в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, водонапорная башня села получила повреждения.