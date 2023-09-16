Гладков: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Шебекино
Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на промышленное предприятие в Шебекино
Шебекино, Белгородская область, 16 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий. Об этом поздним вечером 16 сентября в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что пострадавшему не потребовалась госпитализация, раны обработали на месте.
Помимо повреждений складского цеха, осколками повредило три автомобиля, две фуры и газель.
На месте инцидента работают оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике в больнице от ран скончалась женщина, которая пострадала при обстреле ВСУ Горловки в субботу, 16 сентября.
ВСУ 16 сентября обстреляли село Плехово в Курской области, от осколочного ранения один человек погиб на месте.
ВСУ атаковали село Долгое в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, водонапорная башня села получила повреждения.