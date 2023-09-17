Москва, 17 сентября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Киевский режим утром 17 сентября предпринял очередную попытки атаковать Москву беспилотником. Украинский БПЛА был уничтожен, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит средствами ПВО над Домодедовским районом Подмосковья. Информации о пострадавших и повреждённых объектах нет.

Как сообщало ИА Регнум, ещё один беспилотник ВСУ утром 17 сентября был уничтожен силами ПВО в Раменском районе.

Высокоточным снарядом «Краснополь» поражен пункт управления беспилотниками ВСУ. Удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов, уничтожить 120-мм миномет.

Из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя, заявил 16 сентября военком Полтавской области Виталий Бережной.