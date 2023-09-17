Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Москвы беспилотнике
Собянин сообщил о сбитом в Раменском районе Москвы беспилотнике
Москва, 17 сентября, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Ночью 17 сентября был сбит ещё один беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинский БПЛА
Очередной украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО в Раменском районе.
Как уточнил Собянин, по предварительным данным, от падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.