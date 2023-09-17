Вашингтон, 17 сентября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Португальский политик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и госсекретарь США Энтони Блинкен на двусторонней встрече обсудили ряд вопросов, в том числе черноморскую зерновую сделку. Об этом сообщается на сайте госдепартамента.

Chatham House Антониу Гутерриш

Беседа прошла в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Госсекретарь и Генеральный секретарь обсудили широкий круг тем, включая зерновую инициативу, военный конфликт России на Украине и ситуацию с безопасностью на Гаити», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, сессию ГА ООН откроет выступление бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Затем прозвучат речи глав Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана. Также на Генассамблее ожидают выступления президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин 18 августа утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки, заявил 15 сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия второй год подряд укрепляет своё господство на глобальном рынке пшеницы. Рекордный урожай делает РФ мировым экспортёром «номер один», написал Bloomberg.