Москва, 18 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 августа утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», — сказано в тексте документа.

Также в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комментируя подготовку к 78-й сессии Генассамблеи ООН, в МИД РФ ранее отметили, что основной целью сессии станет подтверждение центральной координирующей роли ООН в мировых делах и укрепление многополярной системы международных отношений.

Россия неизменно выступает за укрепление многосторонних основ международных отношений на базе универсальных международно-правовых норм, прежде всего положений Устава ООН, с акцентом на уважение суверенного равенства государств и недопустимость вмешательства в их внутренние дела, отмечали в МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в иле 2023 года на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает расширение представительства стран Африки в Совете безопасности и других структурах ООН и готова деятельно способствовать такому расширению.