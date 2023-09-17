Москва, 17 сентября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Россия второй год подряд укрепляет своё господство на глобальном рынке пшеницы. Рекордный урожай делает РФ мировым экспортёром «номер один», написал Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

Такая ситуация сыграли в пользу потребителей пшеницы, поскольку рекордные поставки привели к самым низким за три года ценам. Авторы издания подчеркнули, что у российской пшеницы практически нет конкурентов и цены на рынке в настоящее время определяет Россия.

Увеличить объём поставок удалось также благодаря преодолению российскими трейдерами финансовых и логистических трудностей, которые возникли с начала проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, бесплатные поставки зерна в государства Африки должны начаться в ближайшее время, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года и несколько раз продлевалась. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Украина может подать иск в международный арбитражный суд, если руководство Европейского союза продлит запрет на ввоз украинского зерна на период после 15 сентября. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский.