Полтава, Украина, 16 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10-20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя, заявил 16 сентября военком Полтавской области Виталий Бережной.

Иван Шилов ИА Регнум

Он также отметил, что мобилизацию в области надо усилить, поскольку в регионе в ближайшее время должно быть создана новая крупная механизированная бригада. Бережной попросил депутатов местного совета «всесторонне помочь этому процессу», в том числе открыв участки по оповещению военнообязанных, передаёт «Страна. ua».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Украина не в состоянии пережить вооружённый конфликт с Россией в условиях, когда в стране огромные разрушения, значительная часть граждан уехала, а в области демографии наблюдается катастрофа, заявил 14 сентября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

По разным данным, число потерь ВСУ за всё время конфликта — от 400 до 500 тысяч человек. Киевские власти сейчас скрывают точные показатели, но рано или поздно они станут известными и произведут на жителей Украины такой эффект, что и Зеленский, и его окружение будут «уничтожены», отмечал Соскин.