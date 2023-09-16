ВСУ атаковали Крым ещё четырьмя БПЛА, все уничтожены силами ПВО
В Минобороны сообщили об очередной атаке ВСУ на Крым, сбиты четыре беспилотника
Симферополь, 17 сентября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 17 сентября средствами ПВО была пресечена атака беспилотников ВСУ над Крымом.
С 01:45 до 2:20 мск силами противовоздушной обороны в небе были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма.
О повреждениях на земле не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, около 01:15 мск 17 сентября были ликвидированы два БПЛА у западного побережья Крыма.
Также в ночь на 17 сентября беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон был сбит в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
В Харькове 16 сентября ракетный удар был нанесён по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу.