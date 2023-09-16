Харьков, Украина, 16 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. В Харькове 16 сентября ракетный удар был нанесён по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Ссылаясь на соратников в Харькове Лебедев уточнил, что ракетный удар пришёлся по ремонтной базе бронетанкового завода. По словам очевидцев, после взрывов были слышны звуки обрушения конструкций и повторная детонация.

Подпольщики на месте фиксировали передвижение техники ВСУ после ракетных ударов.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов 16 сентября заявлял о прозвучавших в городе взрывах.

14 сентября глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах, которые прозвучали в течение 24 часов.

В результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий. Об этом поздним вечером 16 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.