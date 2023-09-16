Ракетный удар нанесён по танковому заводу ВСУ в Харькове — подпольщик
Подпольщик Лебедев: ракетный удар нанесён по танковому заводу ВСУ в Харькове
Харьков, Украина, 16 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. В Харькове 16 сентября ракетный удар был нанесён по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ссылаясь на соратников в Харькове Лебедев уточнил, что ракетный удар пришёлся по ремонтной базе бронетанкового завода. По словам очевидцев, после взрывов были слышны звуки обрушения конструкций и повторная детонация.
Подпольщики на месте фиксировали передвижение техники ВСУ после ракетных ударов.
Как сообщало ИА Регнум, мэр Харькова Игорь Терехов 16 сентября заявлял о прозвучавших в городе взрывах.
14 сентября глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах, которые прозвучали в течение 24 часов.
В результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий. Об этом поздним вечером 16 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.