Суджанский район, Курская область, 16 сентября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. ВСУ 16 сентября обстреляли село Плехово в Курской области, от осколочного ранения один человек погиб на месте, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

В результате обстрела было также повреждено несколько домов. Всем собственникам будет оказана помощь в восстановлении их имущества, добавил Старовойт.

Накануне, 15 сентября, курский губернатор сообщил об обстреле деревни Елизаветовка. В результате обстрела повреждения получили несколько зданий. Днём ранее, 14 сентября, был нанесён удар по территории завода в приграничном курском посёлке Тёткино. Один человек, работник завода, погиб. В тот же день было обстреляно также село Гордеевка, жители на некоторое время остались без водоснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

16 сентября ВСУ нанесли ряд ударов и по другим регионам России. В частности, был нанесён ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, попадания пришлись по дорожной развилке. С применением дрона-камикадзе было атаковано село Долгое в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня. Кроме того, утром 16 сентября был нанесён удар по Донецку. Использовались кассетные снаряды, удары наносились в течение получаса. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один получил ранения.