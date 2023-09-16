Донецк, 16 сентября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. ВСУ 16 сентября 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять человек, несколько домов получили повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Удары были нанесены по Донецку, Светлодарску и Горловке. В Светлодарске один из домов разрушен, ещё три жилых дома и два объекта инфраструктуры республики получили повреждения.

«Зафиксировано 39 обстрелов территории Республики, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, и т.ч. кассетного типа. Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО «Himars»», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, удар по столице ДНР был нанесён утром 16 сентября. Использовались кассетные снаряды, удары наносились в течение получаса. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один получил ранения.

16 сентября ВСУ нанесли ряд ударов и по другим регионам России. Был нанесён ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, попадания пришлись по дорожной развилке. С применением дрона-камикадзе было атаковано село Долгое в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня. Также ВСУ обстреляли село Плехово в Курской области, от осколочного ранения один человек погиб на месте.