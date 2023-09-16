Токмак, Запорожская область, 16 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. ВСУ днём 16 сентября нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах региона.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В 11:15 мск боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по «ореховской» дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 16 сентября ВСУ также нанесли удар по Донецку. Использовались кассетные снаряды, удары наносились в течение получаса. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один получил ранения. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

Утром 15 сентября ВСУ нанесли удар по жилому микрорайону «Сокол» в Новой Каховке Херсонской области. Были разрушены квартиры в трёх многоэтажных домах, один человек погиб, 12 получили ранения. В этой части города нет и никогда не было военных объектов, рассказали ИА Регнум местные жители.

Об артиллерийском ударе ВСУ по Токмаку сообщалось 2 сентября. В результате попадания снаряда загорелся трансформатор на улице Короленко. Работники оперативных служб выехали на место для ликвидации последствий обстрела. О пострадавших не сообщалось.

Вечером 15 сентября в Госдепе США и администрации Белого дома анонсировали новый пакет военной помощи Украине, который будет предоставлен на следующей неделе, 18–24 сентября. Определять, как именно это оружие использовать и куда из него стрелять, Киев будет самостоятельно, отметил глава Госдепа Энтони Блинкен.