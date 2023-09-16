Вашингтон, 16 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Руководители ВСУ стремятся продолжить попытки контрнаступления до начала осенних дождей, надеясь на заморозку конфликта и отсрочку своего поражения, но результатом станут лишь новые огромные потери в рядах киевской армии, заявил 16 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Ashley Chan/Global Look Press

«Рано или поздно их (ВСУ — Прим. ред.) ждёт крах. Думаю, сейчас они всеми силами пытаются продолжить своё контрнаступление до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия», — сказал Риттер в эфире ток-шоу Ask the Inspector.

Чтобы продолжать наступление, ВСУ идут на всё новые жертвы, но их надежда вынудить ВС России после начала осенних дождей заморозить конфликт иллюзорна, потому что российская армия способна воевать и в сложных погодных условиях, добавил эксперт.

Ранее целый ряд других экспертов также отмечали, что у ВСУ осталось лишь несколько недель на попытки контрнаступления, потому что после начала осенних дождей наступать им будет ещё сложнее, чем сейчас. Полковник австрийской армии Маркус Райснер также отметил, что время играет не на Киев, поскольку наступление началось уже давно, но никаких результатов всё ещё не принесло.

ВСУ прекратили вести контрнаступление крупными силами и теперь стали наступать «экономно», поскольку при отсутствии успехов смысла в продолжении крупномасштабного наступления не было, отмечал 15 сентября киевский политолог Вадим Карасёв.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.