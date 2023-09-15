Киев, 15 сентября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. ВСУ прекратили вести контрнаступления крупными силами и стали наступать «экономно», поскольку при отсутствии успехов смысла в продолжении крупномасштабного наступления не было, заявил 15 сентября киевский политолог Вадим Карасёв.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Такие контрнаступления, операции наземные, в общевойсковом формате, должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, — всё, не будет (результата — Прим. ред.) больше», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Politeka.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.

Такие заявления — фактическое подтверждение провала контрнаступления ВСУ, отмечал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Вину за провал киевский лидер возлагает на Запад, но неудачный исход контрнаступления ВСУ был очевиден ещё до его начала, добавил эксперт.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

ВСУ теряют тысячи человек, но не достигают никаких результатов в попытке контрнаступления, отмечали и в Министерстве обороны РФ. Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.