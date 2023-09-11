Киев, 11 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли много людей в ходе контрнаступления, счастливого конца не будет, заявил 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Это не кино со счастливым концом, мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — сказал, в частности, он.

Украинский лидер также отметил, что поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он указал, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Спустя несколько дней телеканал CNN констатировал, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в ходе контрнаступления неизбежно заканчивается.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 августа выразил мнение, что наступление ВСУ продлится месяцы, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и влечет ослабление западной поддержки.

Тем временем немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что звучащие за закрытыми дверями западные оценки контрнаступления ВСУ более пессимистичны, чем те, что высказываются на публике. В публикации отмечается, что официальные лица и военные, которые давали комментарии, пожелали остаться анонимными, поскольку их видение ситуации на Украине не совпадает с тем, что заявляют официальные лица для прессы.