Вена, 26 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. У украинских войск осталось только несколько недель для того, чтобы достичь военных успехов в контрнаступлении, так как потом начнутся осенние дожди. Об этом 26 августа заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в прямом эфире ZDFheute.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам военного, все не ставшие успешными исторически длительные наступления как правило заканчиваются, а потому время в этой ситуации время не играет на Киев.

«Теперь у ВСУ есть ещё несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима», — сказал он.

Райснер отметил, что киевские власти, по его мнению, слишком быстро бросают резервы в зону боевых действий, хотя их стоит использовать более рациональным и экономным образом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что провал широко анонсированного контрнаступления украинских войск сейчас уже стал очевидным. Глава СВР уточнил, что в Киеве и на Западе, как когда-то генералы немецко-фашистской армии, причинами этого называли то плохую погоду, то слишком густую растительность в зоне боевых действий.

Позднее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать поражение и будет продолжать говорить о «победе ВСУ», когда российские танки будут уже идти по Киеву. Эксперт уточнил, что потери украинской армии растут ежедневно, о чём докладывают киевским властям.

Президент России Владимир Путин 21 июля рассказал об отсутствии военных успехов у украинских войск в ходе контрнаступления и разочаровании от этого на Западе. Министерство обороны 4 августа сообщило, что ВСУ в попытках наступления потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих и более 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе немецкие танки Leopard, французские колёсные танки AMX и американские БМП Bradley.