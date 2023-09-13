Москва, 13 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Российские военные надёжно держат оборону в зонах украинского наступления, заявил 13 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надёжно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять», — сказал он.

Министр назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент. «Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление», — подчеркнул он.

Также Шойгу отметил, что в России нет других вариантов, кроме как победить на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли за три месяца более 70 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN признал, что ВСУ уже потеряли много людей в ходе контрнаступления. Он добавил, что стоит признать факт — хеппи-энда не будет.