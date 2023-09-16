Москва, 16 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Мошенник совершил свыше 1 тыс. звонков менее чем за десять минут в попытках дозвониться до одного из абонентов мобильной сети «Билайн». Это была самая продолжительная атака в августе, сообщили 16 сентября в пресс-службе оператора.

Иван Шилов ИА Регнум

В прошлом месяце антифрод-система оператора позволила защитить от мошеннических атак свыше 23 тыс. абонентов. Самая долгая из них длилась девять минут, уточнили в компании.

«За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — приводит РИА Новости сообщение.

Эксперты «Билайна» рассказали, что с начала года количество жалоб на звонки с подменных номеров стало меньше на 26%, но мошенники продолжают искать способы для совершения противоправных действий. Они переходят в мессенджеры и облачные сервисы.

В ближайшее время эта тенденция сохранится, но в компании ищут возможности «бороться с новыми видами мошенничества», заверили представители оператора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что главным инструментом мошенников стали виртуальные АТС. Операторов связи обязали блокировать звонки с подменных номеров, поэтому сначала злоумышленники стали звонить абонентам через мессенджеры. Но теперь доля звонков через виртуальные АТС вдвое превышает долю звонков через мессенджеры. Номерную ёмкость мошенники покупают у операторов связи через подставные компании.