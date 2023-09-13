Киев, 13 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации, заявил 13 сентября командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале.

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Он поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», уточнив, что российские силы в Крыму «штормит» после «ночного хлопка в Севастополе». Командующий намекнул, что для удара по Севастополю применялись крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, Олещук пообещал новые удары.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны РФ сообщило 13 сентября, что ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте.

Кроме того, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.