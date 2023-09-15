Вашингтон, 15 сентября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. США не смогли достигнуть своей главной цели в конфликте на Украине. Америке не удалось обескровить Россию, вместо этого она сама истощилась. Об этом в соцсетях заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Он подчеркнул, что решение нанести урон России в конфликте на Украине было абсурдным и в итоге произошло обратное. Эксперт уверен, что президент России Владимир Путин знает, что ресурсы США истощаются.

Макгрегор напомнил, что около триллиона долларов необходимо на обслуживание внешнего долга США, что сопоставимо с военным бюджетом Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, в новый санкционный список министерства финансов США по России включены несколько десятков физических и юридических лиц, в том числе «АвтоВАЗ», «Автодор», Трансмашхолдинг и «Москвич».

Никакие санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих национальных интересов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США не умеют «танцевать танго» вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.