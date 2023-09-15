Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. США не умеют «танцевать танго» вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина «станцуют своё танго». По словам Путина, музыка в танго замечательная и движения красивые, но сами американцы «не умеют танцевать этого танго».

«Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы — или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что США пытаются кого-то учить, но сами так не поступают, а вероятнее всего, просто не хотят.

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