Путин заявил, что США не умеют «танцевать танго» и потому применяют силу
Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. США не умеют «танцевать танго» вдвоём и всё пытаются решать с позиции силы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.
Российский лидер прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина «станцуют своё танго». По словам Путина, музыка в танго замечательная и движения красивые, но сами американцы «не умеют танцевать этого танго».
«Соединённые Штаты всё пытаются решать с позиции силы — или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо принуждения ею», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что США пытаются кого-то учить, но сами так не поступают, а вероятнее всего, просто не хотят.
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