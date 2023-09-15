Вашингтон, 15 сентября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Никакие санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих национальных интересов. Несмотря на новые рестрикции, РФ продолжит твёрдо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Об этом, комментируя новые санкции США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали — дорога в никуда», — сказал Антонов.

Прошедшие саммиты Россия — Африка, БРИКС и G20 показали, что у России немало сторонников и единомышленников, подчеркнул дипломат.

Антонов уверен, что надежды обрушить российскую экономику с помощью санкций не воплотятся в жизнь. На практике, и это признают эксперты и даже близкие к Белому дому журналисты, вопреки тысячам односторонних рестрикций, экономика России уверенно стоит на ногах, отметил посол.

Как сообщало ИА Регнум, в новый санкционный список министерства финансов США по России включены несколько десятков физических и юридических лиц, в том числе «АвтоВАЗ», «Автодор», Трансмашхолдинг и «Москвич».

В список физических лиц, в отношении которых введены ограничения, были включены в том числе владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир, председатель совета директоров Трансмашхолдинга Андрей Бокарев и его бывшая супруга Ольга Сыроватская.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России.