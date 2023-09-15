Мюнстер, Германия, 15 сентября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Будущие мирные переговоры России и Украины могли бы пройти по сценарию тех переговоров, которые завершили собой Тридцатилетнюю войну и привели к подписанию Вестфальского соглашения 1648 года, в результате которого были признаны территориальные завоевания некоторых противоборствующих сторон, с таким предположением выступил 15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

Выступая в Мюнстере на конференции, посвященной юбилею завершения Тридцатилетней войны, Писториус назвал Вестфальское соглашение «вдохновляющим», передаёт РИА Новости.

«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», — сказал глава минобороны Германии.

Также Писториус напомнил, что перед достижение мирного соглашения стороны согласились на проведение так называемого «нормального года», в течение которого и смогли прийти к компромиссу, но отметил при этом, что в случае с Украиной только киевские власти должны определять, настал ли подходящий момент для начала переговоров.

Кроме того, немецкий министр отметил, что Украина должна получить «международные гарантии безопасности», и заявил, что НАТО в целом и Германия в частности продолжат в разных формах оказывать Киеву военную помощь.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью австрийским СМИ заявил, что Евросоюзу следует подумать над дальнейшими действиями в случае, если победу в военном конфликте одержит Россия.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, и подчёркивал, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией. 15 сентября, комментируя вопрос о возможности переговоров, президент России посоветовал Киеву перестать «плясать под чужую дудку».

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно отказывается от мирного урегулирования конфликта, в Киеве заинтересованы в продолжении конфликта, на котором власти страны зарабатывают, а президент Украины к тому же хочет не проводить выборы и сохранить свою власть, отмечал ранее Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам, а чтобы они начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом СВО, и признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, СВО будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.