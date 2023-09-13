Киев, 13 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сознательно отказывается от мирного урегулирования конфликта, игнорируя заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, заявил 13 сентября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Путин говорит — давайте начинать переговоры. То есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня. То есть он хочет убивать украинцев дальше», — сказал Соскин в ходе эфира на своём YouTube-канале.

Киевские власти заинтересованы в продолжении военного конфликта, на котором они зарабатывают, а президент страны, кроме того, отказывается от прекращения конфликта, чтобы не проводить выборы и сохранить свою власть, отметил эксперт.

Ранее Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы существующей готовности Киева к переговорам, напомнил, что Россия от них не отказывалась, и отметил, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам, но сейчас такой перспективы не просматривается. Чтобы переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.