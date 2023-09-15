Бухарест, 15 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Евросоюз должен продумать «шаги» на случай, если победу в вооружённом конфликте на Украине одержит Россия, заявил 15 сентября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

(сс) PSD Romania Марчел Чолаку.

«Мы также должны подумать о том, что может произойти, если Российская Федерация победит», — сказал Чолаку в интервью австрийскому изданию DerStandard.

По словам политика, Евросоюз должен в любом случаем соблюдать эмбарго на закупки российского газа, а возможно, ввести его и в отношении других продуктов из РФ. Он раскритиковал действия властей «некоторых стран ЕС», которые не намерены прекращать закупки российского газа.

Чолаку признал, что уровень жизни в ЕС вследствие антироссийских санкций снизился, но заявил, что поддержка Украины важнее.

«Я думаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ в течение какого-то времени будут выше. То, что в ЕС выросли цены, и что мы больше не можем так часто ездить в отпуск, несравнимо с тем, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Венгрии заявили, что не намерены отказываться от закупок российского газа, поскольку это привело бы к значительному росту цен как для домохозяйств, так и для промышленных потребителей.

Если какие-либо силы попробую подорвать идущие в Венгрию и Сербию газопроводы так же, как подорвали «Северные потоки», Венгрия будет считать это поводом для объявления войны, отмечал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Пытаясь наказать Россию и отказавшись от прямых закупок энергоресурсов у Москвы, ЕС в действительности наказал только сам себя, поскольку теперь переплачивает за ресурсы 350 млрд евро в год, что крайне пагубно отражается на экономике, заявлял также Орбан.

Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии, отмечал в июле 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер. В случае с Румынией речь может идти о Черновицкой области.