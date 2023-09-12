Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Если Соединённые Штаты считают, что Киев готов к переговорам, то пусть отменят указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/БелТа/Максим Гучек

«Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», — заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как передавало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если президент России Владимир Путин проявит интерес к процессу мирных переговоров и выступит с таким предложением, то украинское правительство непременно поддержит эту инициативу. Блинкен добавил, что Вашингтон также поддержит мирные переговоры вслед за Киевом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на роль США в решении конфликта на Украине.