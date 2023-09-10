Вашингтон, 10 сентября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Украина пойдёт навстречу, если Россия выдвинет инициативу по мирным переговорам, а США последует в этом вопросе за украинцами. Такое заявление сделал 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен пояснил, что как закончится конфликт и где будут проведены территориальные границы страны, предстоит решать украинцам, но во время визита в Киев он, по его словам, увидел серьёзный настрой на возвращение территорий.

«Что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина», — указал Блинкен.

По мнению главы Госдепа США, если Путин проявит интерес к переговорам и сделает такое предложение, то украинцы будут первыми, кто в них вступит, а США последуют за Украиной.

«Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заключил Блинкен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не может вести переговоры с Киевом, так как украинская сторона не подавала сигналов о готовности к таковым.

Киевские власти неоднократно заявляли об отказе вести переговоры с Россией, а в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным. В свою очередь, российские официальные лица, включая президента, неоднократно заявляли о готовности к таким переговорам.