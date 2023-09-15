Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал главе Белоруссии Александру Лукашенко о результатах переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики, хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе», — сказал Путин.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом с 14 сентября.

Ким Чен Ын находится в России с 12 сентября. Он посетил космодром Восточный, где встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства. Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Пхеньян.