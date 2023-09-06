Вашингтон, 6 сентября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили власти Нидерландов и Дании, не помогут ВСУ переломить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий. Об этом 5 сентября заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап в эфире телеканала CNN.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press Истребитель F-16

«Они (истребители F-16. — Прим. ред.) значительно улучшат украинскую авиацию, однако <…> они фундаментально не изменят ситуацию на фронте», — сказал он.

Эксперт отметил, что эти самолёты не представляют серьёзную угрозу для российских военных, которые вполне смогут с ними справиться.

Украинским властям в итоге всё-таки придётся пойти на уступки и начать переговоры с Россией, заметил Чарап.

«Я не вижу никакой альтернативы переговорам», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для получения ВСУ преимущества в воздухе нужно не менее 160 таких истребителей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поставленные Киеву истребители НАТО не смогут помочь украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими средствами ПВО. По его словам, также у украинских властей будут проблемы с набором лётчиков для этих самолётов, так как они не могут появиться «по взмаху волшебной палочки».

В тот же день бывший разведчик американской армии Скотт Риттер отметил, что желание Украины получить F-16 несёт смертельную опасность для пилотов ВСУ.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин 1 сентября заявил ИА Регнум, что для ВПК США отправка Украине истребителей F-16 является серьёзным риском, так как в случае неудачного применения этих самолётов это обернётся репутационным ущербом. Эксперт напомнил, что ранее США уже опозорились на Украине с зенитно-ракетным комплексом Patriot, что нанесло ущерб их репутации на международном рынке вооружений.