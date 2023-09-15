Москва, 15 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев посмотрел первые минуты товарищеского матча национальной сборной с Катаром, а потом пошёл гулять с ребёнком. Об этом он рассказал в опубликованном 14 сентября интервью «Российской газете».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Игорь Акинфеев

В ответ на просьбу оценить матч, закончившийся ничьей, он отметил, что после выхода из российской сборной взгляд на неё «не самый пристальный». По его словам, одно дело — вариться в этой каше, другое — находиться на расстоянии уже пять-шесть лет.

«Честно признаюсь — смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребёнком вместо просмотра матча Катар — Россия», — сказал Акинфеев.

Футболист напомнил, что у него трое детей. А что касается исхода матча — не ему судить.

«Конечно, всем хорошо, если сборная побеждает. Но бывают и неприятные моменты», — добавил голкипер ЦСКА.

Как сообщало ИА Регнум, товарищеский матч сборной России с Катаром 12 сентября завершился со счётом 1:1. Бывший игрок национальной команды Владислав Радимов заявил о «чудовищном отставании» футболистов и по уровню сравнил их с Андоррой.

Журналист Василий Уткин посетовал, что на текущие выступления сборной невозможно смотреть. По его словам, спорт — это про результат, и даже поражения должны сопровождаться стремлением к победе.