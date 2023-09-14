Москва, 14 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Журналист Василий Уткин заявил, что на текущую игру национальной сборной России по футболу смотреть невозможно. Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Футбольный клуб».

РИА Новости/Григорий Сысоев

По его словам, в текущем формате выступлений сборная России не приносит радости болельщикам.

«Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Как бы то ни было, радости никакой это не приносит совершенно», — сказал он.

Журналист отметил, что спорт — это про результат, «когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить».

«Сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы. Сейчас на это смотреть совершенно невозможно», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 12 сентября в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара. Игра завершилась со счётом 1:1. Российская команда уступала по ходу встречи, но на 90-й минуте вышедший на замену Александр Солдатенков забил ответный мяч.

После игры главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что российским футболистам следует уезжать играть за границу, если у них есть такая возможность. Он согласился с тем, что уровень чемпионата России снизился и для того, чтобы прогрессировать, игрокам следует уезжать.