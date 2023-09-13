Москва, 13 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. К моменту полноценного возвращения на международную арену сборная России по футболу может оказаться на уровне Андорры. Об этом 13 сентября заявил бывший игрок национальной команды Владислав Радимов.

РИА Новости/Владислав Радимов Владислав Радимов

Он напомнил, что в сентябрьских товарищеских матчах молодёжные сборные и основная команда одержали всего одну победу в пяти встречах. Причём соперниками были команды из Узбекистана, Египта и Катара.

«Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание», — написал Радимов.

По его словам, необходимо радикально пересмотреть весь наш футбол, поскольку против таких соперников должно быть видно мастерство, но этого нет.

«Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 12 сентября в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара. Игра завершилась со счётом 1:1. Российская команда уступала по ходу встречи, но на 90-й минуте вышедший на замену Александр Солдатенков забил ответный мяч.

После игры главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что российским футболистам следует уезжать играть за границу, если у них есть такая возможность. Он согласился с тем, что уровень чемпионата России снизился и для того, чтобы прогрессировать, игрокам следует уезжать.

Комментируя его слова, экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что российские футболисты не уезжают играть за границу потому, что в отечественном чемпионате для них созданы «тепличные условия».