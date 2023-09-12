Доха, 12 сентября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 12 сентября в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара. Игра завершилась со счётом 1:1.

Григорий Сысоев/РИА Новости Игрок сборной Катара Ахмед Фатхи и игрок сборной России Даниил Хлусевич в товарищеском матче по футболу между сборными России и Катара.

Матч состоялся на стадионе в Эль-Вакре. Российская команда уступала по ходу встречи, но на 90-й минуте вышедший на замену Александр Солдатенков забил ответный мяч.

Сборная России вышла на матч в следующем составе: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Макарчук, Баринов, Фомин, Миранчук, Головин, Зиньковский, Чалов.

Эта игра против Катара стала третьей в истории сборной России. В 2011 году под руководством Дика Адвоката команда сыграла с соперником вничью 1:1, в 2016 году сборная во главе со Станиславом Черчесовым уступила Катару со счётом 1:2.

В рамках нынешнего тренировочного сбора команда России также провела два матча (молодёжным составом) против сверстников из Египта. Первая встреча завершилась вничью, вторую выиграли египтяне.