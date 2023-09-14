Вашингтон, 14 сентября, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Даже если США решат поставить Вооружённым силам Украины ракеты ATACMS, российские системы радиоэлектронной борьбы смогут их подавить, заявил 14 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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«Система ATACMS окажется под ударом противоракетного оружия России, которое перехватит ракеты до того, как они достигнут цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», — отметил эксперт в своей статье для издания Sputnik.

ATACMS, как и все те виды вооружения, что уже поставлены Западом Украине, не помогут ВСУ одержать победу на поле боя, добавил Риттер.

Ранее обозреватели газеты Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что власти Украины рассчитывают получить одобрение на поставку США ракет дальнего действия ATACMS до начала Генеральной Ассамблеи ООН (пройдёт 19–26 сентября 2023 года).

Также сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает передачу ВСУ ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, а также GMLRS с кассетными бомбами. При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отмечал, что США не торопятся с принятием решения по поставкам ВСУ ракет ATACMS.

В сентябре 2023 года, после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на всю помощь западных стран, попытка контрнаступления ВСУ закончилась провалом. Позднее президент также отметил, что за три месяца контрнаступления ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, бросая в бой неподготовленных граждан, «как будто это не и люди».