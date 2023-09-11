Вашингтон, 11 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не торопятся с принятием решения по поставкам ВСУ ракет дальнего действия ATACMS. О том, что новых решений по этому вопросу так и нет, заявил журналистам 11 сентября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

army. mil ATACMS

Миллер сказал, что переговоры сторон проходят, но окончательное решение не принято.

«У нас нет какой-либо новой позиции или решения, которые мы могли бы объявить на данный момент», — сказал представитель госдепа США на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, США склоняются к тому, чтобы передать Украине тактические баллистические ракеты дальнего действия ATACMS в рамках будущего пакета военной помощи. Об этом 9 сентября, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственный источник в администрации президента Джо Байдена.

Один из чиновников в беседе с ABC News отметил невозможность скорейшей доставки ракет для ВСУ. По его словам, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит этот тип вооружения.

6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили возможные поставки ракет ATACMS, а также дополнительных средств противовоздушной обороны.

Поставки Украине тактических ракетных комплексов ATACMS рассматриваются администрацией президента США с мая 2023 года, Джо Байден лично заявил об этих планах.