Вашингтон, 14 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила 14 сентября газета Politico, ссылаясь на анонимные источники из дипломатических кругов.

Иван Шилов ИА Регнум Глава МИД России Сергей Лавров

«Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, в заседании может принять участие министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавит делегацию России на очередной сессии Генеральной Ассамблеи.

В статье также говорится, что президент Украины надеется получить поддержку своего мирного плана, состоящего из десяти пунктов, а также найти решение продовольственного кризиса.

Как передавало ИА Регнум, в распространённой 1 сентября предварительной программе сессии говорится, что в первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление украинского президента.

По традиции мероприятие откроет выступление бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Затем прозвучат речи глав Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана. Также на Генассамблее ожидают выступления президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин 18 августа утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.