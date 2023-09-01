Вашингтон, 1 сентября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. В первой половине дня 19 сентября на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН запланировано выступление украинского президента Владимира Зеленского, говорится в распространённой 1 сентября предварительной программе сессии.

Un.org Генассамблея ООН

По традиции мероприятие откроет выступление бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы. Затем прозвучат речи глав Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана. Также на Генассамблее ожидают выступления президента США Джо Байдена.

Страны вправе поменять уровень представительства и просить перенести выступление на другую дату.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в состав делегации включены заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.