Москва, 14 сентября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Государства БРИКС могут ускорить процесс отказа мировой экономики от доллара, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Майкл Годдард, президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group, заявил о том, что страны БРИКС и в целом мировая экономика устойчивыми темпами отходят от доллара.

Перепелица согласился с этим выводом, но подчеркнул, что этот процесс идёт разными темпами в зависимости от стран и регионов. В основном это происходит в государствах, которые активно взаимодействуют с Китаем и Россией. Доли расчётов в рублях и юанях растут.

«Сейчас доля мировых расчётов в юанях достигла 3% от общемирового оборота. Но всё равно это ещё очень далеко от доли доллара и евро, которые составляют порядка 70%», — сказал Перепелица.

Он подчеркнул, что снижение доли доллара в глобальных платежах связано с несколькими факторами, один из которых — это усиление экономической мощи других стран и регионов, таких как Китай и страны БРИКС.

«Страны БРИКС могут ускорить процесс отказа мировой экономики от доллара, если они продолжат развивать более тесные экономические и финансовые отношения между собой, например путём увеличения торговли в национальных валютах и создания более устойчивых финансовых инструментов», — пояснил Перепелица.

Что касается создания валюты БРИКС и обеспечения её золотом, то, как заявил экономист, это будет зависеть от политической воли и долгосрочных стратегических целей стран-участников.

С выводом о том, что позиции доллара ослабели, согласна Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Однако она связывает это с укреплением других валют, прежде всего евро и юаня.

«Введение единой валюты в ЕС привело к её широкому использованию в операциях с европейскими компаниями, в результате доля евро составила около 30% в международных расчётах. А получение юанем статуса резервной валюты на фоне сильной экономики КНР способствовало постепенному расширению его применения в торговле с другими странами, в основном развивающимися, — объяснила Прикладова. — Но охват пока небольшой — около 2%».

По её словам, сейчас страны Глобального Юга активнее используют во взаимных расчётах национальные валюты, поэтому в перспективе удельный вес доллара продолжит уменьшаться. Однако обвала не будет. Также она полагает, что в ближайшей перспективе единая валюта БРИКС не появится, и более вероятным сценарием выглядит использование национальных валют.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Годдарда, последние два десятилетия доля доллара в глобальных платежах стабильно уменьшается. Кроме того, государства, входящие в БРИКС, могли бы ускорить этот процесс, если бы создали свою обеспеченную золотом валюту. Также им по силам создать «невероятной силы» глобальный рынок облигаций.

Между тем, как полагает бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, глобальный отказ от доллара окажется небыстрым, так как эта валюта остается доминирующей в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а также в международных резервах и банковских депозитах. Кроме того, в долларах идёт больше заимствований в форме международных выпусков облигаций. Таким образом, по мнению Сторчака, говорить о закате эпохи доллара — значит выдавать желаемое за действительное.

По мнению профессор Колумбийского университета Джеффри Сакса, БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, и он окажется свергнут.