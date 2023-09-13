Лондон, 14 сентября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Запад обсуждает беспрецедентную атаку украинских военных на российский Севастополь, которую ВСУ совершили 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Украинская авиация выпустила по судоремонтному заводу в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, три ракеты противника повредили два российских корабля, находившиеся на ремонте. При этом патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на Черноморском переходе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки пострадали 24 человека, четверо из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что киевские военные нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации. Он пообещал новые удары.

Анализируя террористическую атаку Украины, британский телеканал Sky News, признал, что киевский режим для нанесения удара по Севастополю использовал крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые поставила Киеву Британия.

Как сообщало ИА Регнум, неспособность победить на фронте стала причиной усиления террористической активности со стороны Украины, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Юрий Коков.

Оружие, которое поставляют Украине страны Запада, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Своё мнение в статье для Global Times озвучил американский журналист, политический обозреватель из Праги Брэдли Бланкеншип.