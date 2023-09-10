Москва, 10 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Неспособность победить на фронте стала причиной усиления террористической активности со стороны Украины, заявил 10 сентября замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители всё чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба», — заявил Коков.

Киев полностью игнорирует нормы международного права, пользуясь поддержкой Вашингтона и его союзников. Украинские власти фактически выступают субъектом терроризма на государственном уровне, отметил представитель СБ РФ.

Террористические атаки и диверсии проводят против мирных людей, атакуют гражданские объекты, используя ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотники. При этом в ход идут вооружения западного производства, запрещённые во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

Представитель Совбеза РФ напомнил о таких терактах, как подрывы «Северных потоков», Крымского моста, Каховской ГЭС, обстрелы Запорожской АЭС, об атаках украинских дронов на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры Москвы, Подмосковья, Крыма, Саратовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Псковской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областей, морских портов Севастополя и Новороссийска.

Также Коков напомнил, что по заданию украинских кураторов ряд терактов и диверсий готовился на территории России руками завербованных российских и украинских граждан.

«Кроме этого, вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеревались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме», — отметил Коков.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоговую декларацию завершившегося в Индии 18-го саммита G20, рассказал, что пункт, касающийся требования прекратить террористические атаки, подразумевал теракты на «Северных потоках», на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, атаки ВСУ по Каховской ГЭС и по Запорожской АЭС.

Лавров отметил, что США и их союзникам пришлось согласиться на этот параграф при составлении коммюнике.

В конце августа заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов рассказал, что вокруг России и Китая англосаксы пытаются создать «конфликтный периметр». Россию пытаются изолировать от союзников путём введения вторичных санкций, шантажом и политическим давлением.

В течение 10 сентября Минобороны сообщало об атаках беспилотников на Крым (восемь дронов), Брянскую (один дрон) и Белгородскую область (один дрон). Кроме того, в ночь на 10 сентября ВМФ России уничтожил три украинских быстроходных военных катера американского производства, следовавших в направлении крымского побережья.