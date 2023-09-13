Тверь, 13 сентября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат на территории Тверской области, пострадавших нет. Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Беспилотник уничтожен на территории Конаковского округа силами ПВО Минобороны России, уточнили в правительстве.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — указано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Тверской области запрещено использование беспилотных летательных аппаратов любой массы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Минобороны проинформировало о перехвате украинского дрона, направленного для совершения террористической атаки, над Тверской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в районе села Завидово Конаковского муниципального округа, когда он летел в направлении столицы.