Красногорск, 5 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 сентября сбили ещё один украинский беспилотных летательный аппарат в Тверской области, летевший в направлении Москвы. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Собянина.

Мэр Москвы добавил, что, по предварительной информации, каких-либо разрушений, пострадавших или раненых нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, как передавало ИА Регнум, Сергей Собянин сообщил, что российская система ПВО засекла и уничтожила в небе над Калужской областью и над Истринским районом Подмосковья несколько беспилотных летательных аппаратов. По его словам, дроны направлялись в столицу для совершения террористической атаки.