Москва, 13 сентября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. В Белгородской области системы противоздушной обороны 13 сентября сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости ЗРК «Бук-М3»

Он отметил, что информация о повреждениях и последствиях уточняется и заверил, что пострадавших нет.

В Минобороны России информацию об инциденте подтвердили. В ведомстве сообщили, что попытка террористической атаки была совершена ВСУ 13 сентября в 21:30. Украинский беспилотник был уничтожен.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы России нейтрализовали за сутки в зоне специальной военной операции 37 беспилотников ВСУ.

11 сентября беспилотник ВСУ вошёл в пространство Белгородской области и сбросил самодельное взрывное устройство. Погиб военнослужащий. Также 11 сентября ВСУ нанесли удар беспилотниками по жилому дому и помещению паспортного стола в Энергодаре Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.