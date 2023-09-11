Мелитополь, 11 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. ВСУ ударили дронами-камикадзе по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре Запорожской области. Об этом 11 сентября сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырёх ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Ещё один взорвался буквально несколько минут назад», — написал Рогов.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над территорией региона украинский беспилотник.

В ночь на 10 сентября атаке дрона подвергся избирательный участок в Запорожской области. Он получил сильные повреждения.