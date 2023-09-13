Бухарест, 13 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Румынии вызовет посла России Валерия Кузьмина и выразит ему протест из-за обнаружения на территории страны обломков беспилотника, сказано в сообщении ведомства.

Николай Морозов/ТАСС Здание посольства России в Румынии

«МИД вновь заявляет решительный протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, в том числе о сегодняшнем инциденте. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии России», — заявили в МИД Румынии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в начале сентября 2023 года власти Украины заявили, что на территории Румынии упали обломки российского БПЛА. В Бухаресте опровергали эти заявления, подчёркивая, что границы страны под контролем. Удары России по объектам в дунайском порту Рени в Одесской области, неподалёку от границы с Румынией, не создают угрозы для Бухареста, отмечали в ведомстве 3 сентября. Аналогичный обмен заявлениями между Киевом и Бухарестом происходил и месяцем ранее, в августе 2023 года.

Позднее, 7 сентября, в минобороны Румынии заявили о нахождении обломков, предположительно, российского дрона. 10 сентября была обнаружена ещё одна группа обломков. Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии и выразили протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства республики.

В НАТО, комментируя инцидент, отмечали, что у альянса нет данных, что «атака» была преднамеренной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Бухаресте не имеют достаточных оснований утверждать, что беспилотники, о которых идёт речь, были российскими.