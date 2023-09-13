Москва, 13 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Румынские власти не могут подтвердить, что обнаруженные на территории страны обломки принадлежат российскому беспилотнику. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 13 сентября на брифинге.

Александр Рюмин/ТАСС

По её словам, у представителей Румынии до сих пор нет никакой ясной или объективной картины инцидента с БПЛА. Что они пытаются сказать, никому не ясно.

«Мы рассматриваем демарш [Румынии] как очередное проявление концепции «хайли лайкли», когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что весьма вероятно что-то было», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега заявил, что российские беспилотники залетели на территорию Румынии в ходе атаки ВС РФ на украинский порт Измаил. Один из дронов якобы упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча. Минобороны Румынии 3 августа опровергло эту информацию.

10 сентября в уезда Тулча нашли новые обломки аппарата, похожего на те, что используют российские военные. Официальный представитель минобороны Румынии Константин Спыну отметил, что фрагменты могут принадлежать другому аппарату, так как их нашли далеко от первого. В связи с инцидентом советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызывали в МИД Румынии.